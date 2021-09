‘A violência não para’, diz Silvye ao ser intimada em ação de ex acusado de agressão 

O ex-namorado da jornalista Silvye Alves entrou com um pedido na justiça para tentar impedir que a apresentadora faça exposições sobre o caso das agressões sofridas por ela no dia 20 de junho deste ano. O pedido foi motivado devido as perdas financeiras ocasionadas por causa da notoriedade do caso.

Silvye usou o Instagram para desabafar e compartilhar a intimação que recebeu nesta semana. Uma foto do mandado de citação e intimação foi postada pela apresentadora nas redes sociais e, na legenda, ela afirma que a violência não para e não se calará diante da dor que sentiu.

“E a violência não para… O agressor entrar na justiça pra calar a vítima… Meu Deus!… A questão é que apesar de estar frágil, sou muito forte e não me calo diante de tamanha dor que senti e de tudo que estou lutando para me reconstruir… Quanta covardia de um ser que afirma estar perdendo dinheiro devido à notoriedade da agressão… Luz e paz a todos!!! Em oração sempre.”, escreveu.

Documentos disponibilizados no site do Tribunal de Justiça de Goiânia (TJ-GO), apontam que o homem abriu dois processos digitais contra a apresentadora. A intimação foi definida por meio de uma das ações em 23 de agosto.

Os documentos não se aprofundam em detalhes das acusações ou valores solicitados nas ações. O processo movido por Sylvie alegando violência doméstica segue em segredo de Justiça.

A equipe do Dia Online não conseguiu contato com a defesa do acusado, mas o espaço segue aberto para manifestação.

https://www.instagram.com/p/CTSESi6rm-8/?utm_source=ig_web_copy_link

Relembre o caso das agressões sofridas pela apresentadora Silvye Alves

A jornalista e apresentadora da Record Goiás, Silvye Alves foi agredida pelo ex-namorado no dia 20 de junho. Tudo teria acontecido na frente do filho, Themis, de 11 anos.

Segundo informações, o ex-namorado teria invadido o prédio onde ela mora e desferido diversos golpes contra ela, como chutes e tapas, causando feridas na boca e lesões pelo corpo.

Silvye Alves procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) para tomar as devidas providências e foi levada do Instituto Médico Legal (IML) para os exames de corpo de delito. Posteriormente, ela também foi encaminhada para uma unidade de saúde para atendimento médico, onde precisou passar por um cirurgia na boca.

No dia 22 de junho, o ex-namorado da apresentadora passou por audiência de custódia e foi liberado após pagar fiança de R$ 11 mil. Ele voltou para Santa Catarina.