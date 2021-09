Após transferência, Iris Rezende passa por exames em São Paulo

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, de 87 anos, passou por exames após ser transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Os resultados dos exames vão direcionar a continuidade do tratamento de Iris.

Segundo a assessoria, Iris Rezende chegou ao hospital às 21h de terça-feira (31/8) e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A assessoria informou, nesta quarta-feira (1º/9), que o político não apresentou nenhuma intercorrência e mantém boa pressão, oxigenação e temperatura. Além de respirar espontaneamente e ter boa interação com familiares.

A transferência do emedebista para São Paulo foi feita a pedido da família. Ele foi acompanhado pelas filhas Ana Paula e Adriana. Iris ficou 25 dias internado no Instituto de Neurologia de Goiânia e voltou pela terceira vez para a UTI na terça (31).

Segundo o ex-secretário de Governo de Iris, Paulo Ortegal, ele teve “tratamento excepcional” em Goiânia. Em São Paulo, a médica responsável pelo tratamento do emedebista é a goiana Ludhmila Abrahão Hajjar.

Internação de Iris Rezende em Goiânia

Iris Rezende foi internado no último dia 6 de agosto ao sentir fortes dores de cabeça. Após exames, foi constatado que o político sofreu um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) e foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro.

Após o procedimento, Iris foi intubado e ficou internado na UTI. No dia 10 de agosto, ele passou a respirar espontaneamente e reconheceu as filhas. No dia 16, o político recebeu alta da UTI e foi para o quarto, ele já apresentava melhoras no nível de consciência e foi extubado, pois já respirava de forma espontânea.

No último dia 21 de agosto, o político voltou novamente para a UTI após sofrer uma convulsão. Segundo o cardiologista Salvador Rassi, ele foi sedado e intubado por precaução. Ainda de acordo com o médico, convulsões são esperadas após um AVC.

Dois dias depois, Iris foi extubado e passava por redução na medicação para controle da pressão. No dia 25, ele teve alta da UTI e retornou para o quarto do Instituto de Neurologia de Goiânia. Na terça (31), ele voltou novamente para a UTI do Instituto e, posteriormente, foi transferido para São Paulo.