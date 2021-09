Goinfra reduz velocidade em trechos de perímetros urbanos da GO-020 e GO-070

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) reduziu a velocidade em trechos de perímetros urbanos na GO-020 e GO-070. O objetivo é facilitar o acesso aos bairros e garantir a segurança de pedestres e condutores na entrada e saída das rodovias.

Por isso, a partir da realização de estudos de engenharia de tráfego, foi reduzido de 60 para 50 km/h o limite de velocidade em trecho urbano da GO-020, próximo ao km 1, nos arredores do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. Também houve mudança de 60 para 40 km/h em dois pontos da GO-070, próximo ao km 11 e ao km 39; e de 110 para 80 km/h, no km 24.

Em todos os pontos, a mudança vale igualmente para os dois sentidos das rodovias. As autuações por excesso de velocidade começam no próximo dia 16.

Mudanças de velocidade em trechos de perímetros urbanos da GO-020 e GO-070

Com a alteração na GO-020, haverá melhoria no fluxo de veículos que precisam utilizar os retornos existentes no trecho, permitindo aos condutores, que trafegam no sentido da avenida Doutor José Hermano, acessarem em segurança a rodovia. O mesmo vale para quem precisa fazer o retorno para deixar a estrada e ingressar nos bairros Alphaville, Jardim da Luz, Parque das Laranjeiras, Privê do Girassóis, Jardim Santo Antônio, entre outros.

Já nos trechos da GO-070, a redução é necessária em razão do grande fluxo nos locais, principalmente durante horários de pico. O objetivo é garantir a segurança dos pedestres, que necessitam atravessar a via, para acesso aos bairros. Há na região alta densidade populacional e uma área comercial em expansão.

De acordo com a Goinfra, a mudança na velocidade das vias está sendo devidamente sinalizada e os equipamentos de fiscalização já existentes nos locais operam em caráter educativo até o dia 15 de setembro, após esse período pode haver autuações por excesso de velocidade.