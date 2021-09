IPTU pode ter aumento de mais de R$ 100 para 31% dos imóveis em Goiânia

De acordo com a Prefeitura, 45% dos imóveis em Goiânia vão ter redução no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2022, porém, 31% dos imóveis terão aumento de mais de R$ 100.

Segundo os cálculos da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) para o novo Código Tributário Municipal (CTM), nos outros 24% dos imóveis, o valor ou vai se manter ou terá aumento abaixo de R$ 100. O prefeito Rogério Cruz classifica o novo CTM como “o código tributário mais social que Goiânia já teve”.

O projeto deve ser protocolado na Câmara Municipal até a próxima semana e tem estimativa de aprovação ainda neste mês de setembro, para que o novo modelo seja válido já no próximo ano.

A proposta da Prefeitura de Goiânia é dividir as alíquotas de acordo com o valor venal do imóvel e o uso (residencial, não residencial, sem construção). O valor será calculado de acordo com o Custo Unitário Básico (CUB), da construção civil.

O IPTU não será mais cobrado por zonas fiscais. Esse modelo de cobrança leva em conta uma pontuação baseada em características do terreno e da construção, porém, esse método é considerado defasado. O modelo foi adotado em 1975 e, entre as capitais brasileiras só Goiânia e Palmas (TO) continuam aplicando.

De acordo com a Prefeitura, com o fim das zonas fiscais, propriedades com o mesmo valor venal, independente do bairro onde se localizam, pagarão o mesmo valor de IPTU.

Entenda a proposta da prefeitura para a nova cobrança do IPTU em Goiânia

Casas com valor venal de até R$ 100 mil: serão automaticamente isentas de IPTU. A isenção é para a família que tem um imóvel e com a finalidade de residência;

Casas com valor venal entre R$ 100 mil e R$ 200 mil: alíquota de 0,26%;

Casas com valor venal entre R$ 200 mil e R$ 300 mil: alíquota de 0,30%;

Entre R$ 300 mil e R$ 450 mil: 0,35%

Acima de R$ 450 mil: 0,39%.

Valor do IPTU seria reduzido para 45% dos imóveis. Mas pode haver aumento para donos de outros imóveis. Veja abaixo: