Jovem diz que decapitou avô em Senador Canedo após ele molestar neta de 12 anos

Em depoimento ao Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Senador Canedo, nesta quarta-feira (1º), o jovem que confessou ter decapitado avô, de 82 anos, disse que cometeu o crime como forma de vingança, pois o idoso teria molestado sua irmã, de 12 anos.

O jovem contou que o avô visitou recentemente a família no Pará, onde também reside o investigado e lá teria molestado a menina. Quando a adolescente relatou o abuso à família, o idoso teria voltado às pressas para Senador Canedo.

Revoltado, o irmão da menina viajou para Goiás atrás do avô e foi até sua residência para indagá-lo sobre o abuso. No local, já armado com um facão, escondido na roupa, o jovem disse que chegou a ir ao banheiro para pensar se concretizaria o crime.

Na sequência, durante uma breve discussão, o neto golpeou o avô e arrancou a cabeça. Posteriormente, o jovem chamou um motorista de aplicativo e, durante o trajeto, jogou a sacola com a cabeça em uma ponte da Avenida Progresso. Ao pedir para o motorista parar, o jovem alegou que queria jogar fora um gato morto, enrolado num saco preto, que, na verdade, era a cabeça do idoso.

