Neto é preso após decapitar avô e colocar cabeça em sacola, em Senador Canedo

Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (1/9) suspeito de decapitar avô e colocar cabeça em sacola, em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. As motivações do crime estão sendo apuradas.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), o corpo da vítima foi encontrado dentro da residência no fim da tarde desta terça-feira (31), mas a cabeça foi localizada somente hoje (1).

A Polícia Civil confirmou a identidade da vítima como Severino Inácio da Silva, de 82 anos. Ele estava dentro de sua casa no momento do crime, no bairro Residencial Jardim Canedo.

Neto confessa ter decapitado avô, em Senador Canedo

Segundo informações, a equipe policial foi acionada para verificar uma denúncia de um corpo que teria sido encontrado decapitado. No local, o filho e neto da vítima relaram que o vizinho tinha costume de ir à casa da vítima e achou estranho o portão estar trancado e ele não atender ao telefone.

O vizinho entrou em contato com a família, que foi ao local e encontrou o corpo do idoso, sem cabeça, caído na porta da sala. Após a apuração, foram obtidos indícios veementes de que o próprio neto, de 19 anos, que estava no local como testemunha foi, na realidade, o autor do crime.

O neto então indicou à polícia onde jogou a cabeça do avô, que estava dentro de uma sacola a alguns quilômetros do local do crime, em uma região de mata no Jardim Canedo III, próximo a um córrego.

Na delegacia, o jovem confessou o crime e contou que matou o avô após desavenças familiares. Segundo a versão apresentada por ele, o avô teria sido flagrado semanas atrás assediando sua irmã, de 15 anos. A versão não foi confirmada pela polícia e as motivações ainda estão sendo apuradas.