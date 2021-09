Secretaria de Saúde confirma transmissão comunitária da variante delta em Goiânia

A Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) confirmou, nesta quarta-feira (1º), a transmissão comunitária da variante delta do coronavírus em Goiânia. A confirmação foi feita após o resultado de um sequenciamento realizado para identificar o tipo de coronavírus que circula na cidade.

No total, 57 amostras foram analisadas, sendo que 54 deram positivo para a variante Gamma, mais conhecida como P1 de Manaus, e outras três da delta, totalizando 7% dos casos, confirmando que esta já está em transmissão comunitária, quando não é possível localizar a origem da infecção.

De acordo com o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, é preciso reforçar os cuidados de prevenção contra a Covid-19, mesmo com avanço da vacinação. “É necessário que a população entenda sua responsabilidade, seu compromisso com cívico, das restrições sanitárias e de todos os cuidados de prevenção à transmissão do coronavírus.”. Surgida na Índia, a cepa é altamente transmissível.

O estudo de sequenciamento foi realizado pela Fundação de Amparo à pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) com apoio da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás).

Variante delta está em transmissão comunitária em Goiânia e já são 47 casos em Goiás

De acordo com o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), existem 47 infectados pela delta no estado. Somente em Goiânia, são 14 registros. Os outros casos são de Aparecida de Goiânia, Valparaíso de Goiás, Mimoso de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Pires do Rio, Novo Brasil, Palestina de Goiás e Urutaí.

A cidade com maior quantidade de casos é Aparecida de Goiânia, com 27 contaminados. Na cidade também foi registrada a primeira morte em decorrência da doença, no último dia 11 de agosto. Trata-se de um idoso de 67 anos, que é hipertenso, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. Ela já havia sido imunizado com as duas doses da vacina contra a Covid-19.