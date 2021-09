Vídeo: mulher ateia fogo em motorista de ônibus em terminal de Anápolis

Na tarde desta quarta-feira (1°/9), uma mulher ateou fogo em um ônibus com o motorista dentro no Terminal Urbano de Anápolis. O motorista teve 80% do corpo queimado.

De acordo com testemunhas, após uma discussão entre o motorista e a passageira, a mulher foi até uma farmácia, comprou álcool e jogou em cima do motorista e ateou fogo. Ainda de acordo com as testemunhas, após ser incendiado o motorista tentou retirar as roupas que estavam em chamas.

Segundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), ainda não há informações sobre o real motivo que levou a mulher a atear fogo no motorista.

A mulher foi contida pelos usuários do terminal e levada para a delegacia pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE). O motorista teve várias queimaduras pelo corpo e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para o hospital de Anápolis. Veja o vídeo:

Além da mulher que ateou fogo em motorista de ônibus, outra foi indiciada por matar e colocar fogo em corpo de bebê, em Anápolis

A Polícia Civil (PC), por meio do Grupo de Investigação de Homicídio (GIH), concluiu no dia 24 de maio deste ano, o caso de uma jovem, de 24 anos, investigada por matar e colocar fogo em corpo de bebê, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Ela foi indiciada por ocultação de cadáver e homicídio duplamente qualificado pelo emprego de asfixia e pela impossibilidade de defesa da vítima.

De acordo com o GIH, o caso não foi tratado como infanticídio, pois a mulher já teria tentado interromper a gravidez duas vezes, tomando remédios abortivos. Além disso, a investigação aponta que o crime foi premeditado, pois o terreno onde o bebê foi parcialmente carbonizado pertencia a um dos familiares da mulher.

Conforme apontado pelo laudo cadavérico, o bebê foi morto por asfixia, provavelmente quando a mãe o enrolou em um cobertor e colocou em uma caixa de papelão. Ele nasceu saudável, com cerca de 2,8 kg.