Atendimento presencial no Procon Goiânia é suspenso após casos de Covid-19

O Procon Goiânia suspendeu o atendimento presencial após servidores testarem positivo para a Covid-19. A testagem foi realizada pela prefeitura nesta quarta-feira (1º) e identificou dez infectados pela doença.

Por causa dos servidores contaminados, a sede do órgão, localizada na Avenida Tocantins, no Centro, ficará com funcionamento suspenso por 15 dias. A suspensão foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (2/9). A medida visa proteger a saúde de consumidores e de servidores e faz parte das ações para prevenção e enfrentamento à pandemia de Covid-19.

De acordo com o órgão, oito dos contaminados já tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19 e nenhum deles, até o momento, apresenta sintomas graves. Eles seguem em isolamento domiciliar. Os demais funcionários testaram negativo.

Atendimento no Procon Goiânia segue de forma remota

Com a suspensão do atendimento presencial, os demais servidores trabalharão em regime de revezamento. Neste período, o atendimento vai funcionar pelos telefones (62) 3524-2942 e (62) 3524-2936. Quem desejar receber orientações pela internet deverá enviar as reclamações para o e-mail [email protected], ou aplicativo Prefeitura 24 horas. Os canais vão operar normalmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os consumidores que tinham agendado atendimento presencial nos dias de suspensão foram comunicados e o serviço foi remarcado após o dia 17 de setembro. Já aquelas demandas com urgência serão resolvidas por telefone e e-mail.

O Procon Goiânia reforça que os serviços do Protocolo do órgão também estão suspensos por 15 dias. As defesas de notificações e autuações aplicadas pela fiscalização deverão ser enviadas para o e-mail: [email protected] O atendimento presencial ao consumidor tem previsão para retomar no dia 17 deste mês.

Coronavírus na capital

Até o momento, Goiânia registrou 206.445 casos confirmados do novo coronavírus, destes, 198.264 se recuperaram e outros 6.237 morreram por causa de complicações da doença. Nas últimas 24 horas foram registrados 13 novos óbitos e 695 casos. Os dados são do informe epidemiológico desta quinta-feira (2/9).