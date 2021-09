Bêbado, padrasto é preso ao causar acidente que bebê foi arremessado do carro, em Anápolis

Um homem foi preso após causar um acidente, nesta quarta-feira (1º), que um bebê de oito meses foi arremessado para fora do carro, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, ele estava bêbado.

Segundo a delegada Marisleide Santos, que acompanha o caso, o homem confessou que ingeriu cachaça pela manhã, mas ainda apresentava sinais de embriaguez após o acidente, conforme relataram testemunhas.

O homem ficou ferido e foi socorrido para um hospital da cidade. “O autor foi inicialmente encaminhado para atendimento médico, mas, posteriormente, foi ouvido na Central de Flagrantes.”, relata a delegada.

Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal com embriaguez ao volante. Ele foi recolhido no presídio da cidade, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.

Estado de saúde do bebê foi arremessado do carro, em Anápolis

De acordo com a delegada Marisleide Santos, informações iniciais apontam que a criança precisou ser encaminhada para um hospital de Goiânia por causa de um traumatismo craniano. Segundo boletim médico desta terça-feira (2), o bebê está com quadro geral regular, consciente e respirando espontaneamente.

Uma câmera de segurança de um comércio registrou o momento do acidente. O carro foi entrar fazer uma conversão, mas por causa da alta velocidade acabou capotando.

Durante o capotamento, o bebê foi arremessado para fora do veículo e ficou caído no asfalto. A criança estava no bebê-conforto, mas sem o cinto preso à cadeirinha. No carro ainda estava a mãe e a irmã da criança, de 8 anos, mas não se feriram. Todos usavam cinto de segurança.

Veja o vídeo do momento do acidente:

Assista o vídeo da delegada Marisleide Santos falando sobre o caso:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/scc725199-385c-452a-a8b0-be3c5fe710ac’]

A reportagem não localizou a defesa do acusado para se manifestar sobre a prisão.