Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), Goiás soma 54 casos confirmados da variante delta do coronavírus. Na tarde de quarta-feira (1°/9), a SES-GO recebeu a confirmação de seis casos em Goiânia e um em Nerópolis. A informação foi confirmada à CBN Goiânia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), ao todo, já são 14 casos confirmados na capital. A transmissão comunitária no município também foi confirmada na quarta (1°).

Em Aparecida de Goiânia são 27 casos confirmados da variante delta. Na cidade também foi registrada a primeira morte em decorrência da doença, no último dia 11 de agosto. Trata-se de um idoso de 67 anos, que é hipertenso, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. Ela já havia sido imunizado com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

A SES-GO ainda reforçou a importância de continuar com as medidas sanitárias como higienização das mãos, uso de máscara e distanciamento social.

Além dos casos confirmados em Goiás, prevalência de variante Delta se mantém estável em Aparecida de Goiânia

De acordo com o Programa de Vigilância Genômica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a prevalência da variante Delta se mantém estável, em Aparecida de Goiânia.

As análises demonstraram que a prevalência da variante delta está na casa dos 8%. Dos sequenciamentos realizados desde o mês de julho, 92% são referentes à variante Gamma e 8% correspondem à variante Delta. Em Aparecida também foi confirmado 15 casos de reinfecção da variante.

De acordo com o secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães, ainda não é possível dizer se essa variante é mais letal e se causa mais internações, mas que estão “acompanhando sua evolução com preocupação”.

Ainda de acordo com o secretário, a estabilidade da prevalência da variante Delta não é motivo para tranquilidade, pois já existe transmissão comunitária em Aparecida de Goiânia.