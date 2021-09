Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 15 anos, em Morrinhos

Na tarde de quarta-feira (1°/9), um homem, de 38 anos, foi preso suspeito de estuprar a sobrinha de 15 anos, em Morrinhos, na região sul de Goiás. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.

De acordo com o delegado Fabiano Jacomelis, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) soube dos abusos através de uma denúncia. A adolescente que atualmente tem 17 anos, era estuprada pelo suspeito desde os 15 anos, quando ela e a irmã foram morar com o tio. Os abusos aconteciam dentro da casa do suspeito.

Ainda segundo o delegado Fabiano Jacomelis, a Polícia Civil continua as investigações com o intuito de apurar eventuais novas vítimas que possam ter sido abusadas pelo investigado.

Em outro caso, homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos, em Alto Paraíso

Um homem foi preso preventivamente, no último dia 23 de maio, suspeito de estuprar a sobrinha de 11 anos, em São João Da Aliança, no nordeste do estado. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil de Alto Paraíso.

De acordo com as investigações, a vítima foi morar na casa do autor por dois meses e, durante este tempo, o homem praticou atos libidinosos com a criança por várias vezes.

Após a descoberta do caso, a vítima foi ouvida por uma psicóloga especializada, com acompanhamento do Conselho Tutelar, e confirmou os abusos. O pai da menina, cunhado do autor, também confirmou o crime.

Segundo a PCGO, o homem estava escondido em zona rural e foi preso quando chegava em casa para buscar alguns pertences.

Homem é preso em São Francisco suspeito de estupro contra filha, neta e outras duas meninas

Um homem foi preso, na última quarta-feira (25/8), suspeito de estuprar a filha, a neta e outras duas vítimas, em São Francisco de Goiás. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Jaraguá.

Segundo a Polícia Civil, a filha do homem investigado por estupro de vulnerável, que atualmente tem 30 anos, relatou que quando ela ainda era criança, o pai a acariciava de maneira muito íntima, e não “normal, como um pai faz”.

As outras vítimas são uma menina de 15 anos, outra de 8 anos e a própria neta do suspeito, de 14 anos. De acordo com a PCGO, a esposa do suspeito diz que acredita na inocência do marido. O homem estava foragido desde abril, mas foi preso na cidade de São Francisco, próximo à Jaraguá, na região central de Goiás.