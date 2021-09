Mulher que ateou fogo em motorista em Anápolis diz que se sentia perseguida

A mulher que ateou fogo em um motorista de ônibus, em um terminal de Anápolis, disse em depoimento à Polícia Civil (PC) que se sentia perseguida pelos motoristas da empresa e outras pessoas por ter mau hálito.

De acordo com a delegada Cynthia Christiane, responsável pelo caso, a mulher já entrou no terminal com um uma garrafa com combustível, se dirigiu até o veículo e ateou fogo no motorista. “Ela alegou que se sentia perseguida pelos motoristas da empresa e também por outras pessoas, porque ela tem mau hálito e quando ela passava as pessoas tampavam o nariz”, disse.

Confira o vídeo da delegada falando sobre o caso:

Relembre o caso da mulher que ateou fogo em motorista em Anápolis

O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (1º). O motorista de ônibus que teve o corpo queimado continua internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana). A vítima sofreu queimaduras de 2º e 3º grau, tendo cerca de 80% do corpo queimado, segundo a equipe médica.

De acordo com testemunhas, o motorista estava dentro do transporte coletivo quando sofreu a tentativa de homicídio. Ele foi socorrido por populares, que tentaram apagar as chamar utilizando extintores de incêndio. Câmeras de monitoramento do terminal registraram o momento que as chamas tiveram início.

O coletivo estava parado na plataforma do terminal urbano da cidade, quando a mulher se aproximou do motorista a bordo do coletivo, jogou um líquido e ateou fogo, causando uma grande explosão.

Após o crime, a mulher tentou sair do local, mas acabou sendo contida por populares. Ela foi levada por policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) para a Central de Flagrantes, onde foi atuada por tentativa de homicídio.

Como o nome da suspeita não foi divulgado, o Dia Online não conseguiu o contato da defesa.