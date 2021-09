“Tem dois governadores mentindo, um aqui do Centro-Oeste”, diz Bolsonaro sobre ICMS

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, ao falar do ICMS sobre os combustíveis, que tem dois governadores que estão mentindo. Durante a fala o presidente imitou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM).

“O problema é o ICMS. Eu vi dois governadores agora, né, dizendo que eu estou mentindo porque o ICMS é 32% e não mudou nada. Não mudou os 32%, mas a Constituição manda botar um valor fixo. Eu tenho um valor fixo para os impostos federais, não foram reajustados desde janeiro de 2019”, afirma o presidente.

Sem citar nomes, Bolsonaro falou especificamente sobre dois governadores, um deles do Centro-Oeste. Além disso, durante a fala o presidente imitou Ronaldo Caiado. “Tem dois governadores, não vou falar o nome, que estão mentindo, falando que estou mentindo. Fala grosso o cara: “Tá 32% o preço fixo. Mas ele não fala que 30% é em cima do valor total na bomba, e tinha que ser em cima do preço da usina” disse.

Bolsonaro diz que cobrança do ICMS é decidida entre amigos

Bolsonaro disse ainda que os chefes de Estado não querem “perder a receita”, e que a cobrança do ICMS é decidida “entre amigos”. A alíquota do ICMS em Goiás é de 30% e não 32% como afirmou Bolsonaro.

“Em plena pandemia ele aumentou o ICMS. Eu sei que prefeitos e governadores têm dificuldades com a arrecadação, eu sei disso. Tem passivos, dívidas, mas valor falar a verdade”, disse o presidente, sobre o governador do Centro-Oeste.

Na segunda-feira (30/8), Ronaldo Caiado publicou em suas redes sociais sobre a o papel do ICMS no preço dos combustíveis. “A alíquota que é cobrada em Goiás é a mesma desde 2016. Não fizemos nenhum reajuste. O imposto é o mesmo do ano passado, por exemplo, em que a gasolina custava até menos de R$ 4,00”, escreveu o governador.