Vídeo: homem morre após ser atropelado por dois carros, em Goiânia

Um homem, de 43 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (2/9) após ser atropelado por dois carros, no Setor Vila Canaã, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios encontrados no local, o homem trafegava como pedestre pela rodovia BR-060 quando ao atravessar a pista, próximo ao viaduto da Avenida Aderup com a Avenida Consolação, foi atingida pelo veículo Toyota/Corolla, conduzido por uma mulher de 35 anos, que trafegava pela rodovia, sentido Oeste/Leste.

Após o atropelamento a vítima caiu no asfalto e foi atropelada novamente por um veículo VW/Nova Saveiro, conduzido por um homem de 37 anos, que trafegava no sentido contrário do veículo Toyota/Corolla.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.

Os condutores dos veículos envolvidos permaneceram no local e fizeram o teste de bafômetro, cujos resultados foram negativos. De acordo com a Dict, será instaurado inquérito policial para apurar os fatos e circunstâncias do acidente.

Câmera de monitoramento de um posto de combustíveis próximo ao local registrou o momento do acidente. Veja:

Além do homem que morreu após ser atropelado por dois carros, em Goiânia, outro foi atropelado por ônibus

No último dia 18 de agosto, um idoso, de 76 anos, morreu atropelado após desembarcar de um ônibus do transporte coletivo na GO-040, no Bairro Garavelo, em Goiânia.

Segundo informações e vestígios obtidos no local, a vítima, identificada como Moacir Antônio Prudente, havia acabado de desembarcar de um ônibus na pista de sentido Aparecida / Goiânia. Ele então iniciou a travessia em direção ao canteiro central, momento que foi atropelado por um carro.

O idoso foi atingido pela parte frontal esquerda do automóvel e foi arremessado por cima do canteiro central, caindo na pista de rolamento da direção oposta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou a morte da vítima no local.

O veículo era conduzido por um jovem, de 21 anos, que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado negativo. Posteriormente, ele foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.