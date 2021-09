Acidente entre caminhões deixa uma pessoa ferida na BR-153, em Goiânia

Um acidente entre dois caminhões deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira (3/9), na BR-153, em Goiânia. Por causa da batida, o trecho ficou congestionado no sentido Aparecida. Além disso, metade da pista no outro sentido precisou ser bloqueada para socorro ao ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi uma colisão traseira entre os veículos de grande porte. O motorista que estava no veículo de trás ficou preso às ferragens e foi retirado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).

Após desencarceramento, o homem foi entregue aos cuidados da equipe da USA-052 da empresa Triunfo Concebra, que encaminhou a vítima para o Hospital de Urgência de Goiânia (HUGO).

Veja o vídeo e imagens do acidente:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sfa59c398-f665-42cf-bfe8-2c9ac0489a0e’]

Além do acidente entre caminhões na BR-153, homem morre ao ser atropelado por dois carros, em Goiânia

Um homem, de 43 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (2/9) após ser atropelado por dois carros, no Setor Vila Canaã, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios encontrados no local, o homem trafegava como pedestre pela rodovia BR-060 quando ao atravessar a pista, próximo ao viaduto da Avenida Aderup com a Avenida Consolação, foi atingida pelo veículo Toyota/Corolla, conduzido por uma mulher de 35 anos, que trafegava pela rodovia, sentido Oeste/Leste.

Após o atropelamento a vítima caiu no asfalto e foi atropelada novamente por um veículo VW/Nova Saveiro, conduzido por um homem de 37 anos, que trafegava no sentido contrário do veículo Toyota/Corolla.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.

Os condutores dos veículos envolvidos permaneceram no local e fizeram o teste de bafômetro, cujos resultados foram negativos. De acordo com a Dict, será instaurado inquérito policial para apurar os fatos e circunstâncias do acidente.