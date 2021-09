Aparecida realiza mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19

Aparecida de Goiânia promove, nesta sexta-feira (3/9) e sábado (4/9), mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19. Assim, já estão sendo oferecidas 3,6 mil vagas pelo aplicativo “Saúde Aparecida” destinadas ao público a partir de 18 anos. Dessa maneira, quem se interessar pela iniciativa poderá se imunizar com a primeira dose em 21 postos espalhados pela cidade. O acesso ao app para agendamento pode ser feito pelo site da Prefeitura.

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia acontece em 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e na Central de Imunização. Na sexta e no sábado, as salas de imunização destes locais funcionarão exclusivamente para a aplicação da vacina contra o coronavírus. Dessa forma, nesses locais, o atendimento ocorrerá das 8h às 16h, conforme agendamento prévio.

Já o drive da Cidade Administrativa realiza atendimentos das 8h às 18h na sexta e das 8h às 17h no sábado, sem necessidade de agendamento. Para receber o imunizante é necessário apresentar documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço da cidade.

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 acontece em Aparecida aos fins de semana devido ao novo modelo de distribuição de doses definido pelo governo do Estado.

Mutirão de acinação com a 2ªdose em Aparecida

A vacinação da 2ª dose também acontece normalmente nesses dois dias de mutirão em Aparecida, sem necessidade de agendamento. Na cidade, a dose de reforço é administrada conforme a data prevista no cartão de vacinação. Assim, o serviço está disponível em oito postos da cidade. Nos drives do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades. Além disso, na Central de Imunização e nas UBS’s Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Veiga Jardim, Andrade Reis e Jardim Florença.

A SMS de Aparecida também realiza, desde a terça-feira (31/8), um mutirão de vacinação com a segunda dose da Coronavac, que se encerrará nesta sexta-feira. A iniciativa é destinada às pessoas que receberam a primeira dose da vacina Coronavac durante as “Super Quartas” dos últimos 4 e 11 de agosto.

Ao todo, seis UBS´s estão disponíveis exclusivamente para aplicar a segunda dose da Coronavac nesta ação, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento prévio: Parque Trindade, UBS Retiro Do Bosque, UBS Jardim Riviera, UBS Jardim Boa Esperança, UBS Madre Gemana e UBS Cruzeiro do Sul.