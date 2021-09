Confira o que abre e fecha em Goiânia no feriado da Independência

Na próxima terça-feira (7/9) acontece o feriado da Independência do Brasil e, assim, há mudanças no que abre e no que fecha em Goiânia, como no caso de atendimentos de órgãos municipais e estaduais. De acordo com a prefeitura, atividades que exigem plantão permanente, como serviços de saúde e limpeza pública, não sofrerão alterações.

Em relação às repartições públicas estaduais, elas abrirão normalmente na segunda (6/9), fechando apenas na terça-feira, uma vez que não foi decretado ponto facultativo. Porém, os órgãos que desenvolvam atividades indispensáveis como, por exemplo, unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação e fiscalização, estarão de plantão.

O Sindicato do Comércio Varejista do Estado de Goiás (Sindilojas) informou, por meio de nota, que a grande maioria das lojas funcionarão normalmente no feriado de 7 de setembro. A instituição lembrou que o feriado, neste ano, ocorre dentro da campanha Semana Brasil, que promove promoções no comércio varejista até o próximo dia 13.

O que abre e o que fecha no feriado da Independência em Goiânia

Na saúde, as unidades 24 horas do Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia abrem normalmente para atendimentos dos casos de urgência e emergência, conforme classificação de risco. Ou seja, com priorização das situações mais graves.

Além disso, a vacinação contra Covid-19 em pessoas acima de 18 anos seguirá normalmente na segunda-feira pré feriado. Assim, o agendamento pode ser feito pelo aplicativo ou site da Prefeitura de Goiânia. Já a demanda espontânea fica disponível no Shopping Passeio das Águas, com a distribuição de 2 mil senhas, das 8h às 17h. A segunda dose não precisa de agendamento e os locais podem ser conferidos no site da prefeitura.

As unidades da Atende fácil terão atendimento no sábado (4/9), até às 12h, e fecharão na segunda e terça-feira. O funcionamento será retomado na quarta-feira (8/9).

O Centro de Zoonoses funcionará na segunda-feira e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou (62) 3524-3130 quando presenciados casos de animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de Saúde mais próxima.

Para as situações de urgência e emergência em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192. O serviço conta com a Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

O funcionamento do transporte coletivo, de acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), acontece normalmente na segunda. Já na terça-feira, funcionará com a planilha de domingo, para uma demanda estimada de 43 mil passageiros durante todo o dia.

Funcionamento de mais serviços

Neste feriado da Independência em Goiânia, a Comurg funcionará com serviços de varrição, coleta de lixo orgânico e seletivo e de resíduos infectantes. Além disso, com os atendimentos nos casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos. Os usuários poderão solicitar serviços pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou pelo WhatsApp da Comurg (62) 98596-8555.

O Zoológico, Parque Mutirama e Clube do Povo, espaços de lazer mantidos pela prefeitura, estarão fechados na segunda-feira (6/9) e terça-feira (7/9).

A prefeitura de Goiânia ressalta ainda que as regras sobre o uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos continuam valendo para quem frequentar os espaços públicos da cidade no feriado, devido a pandemia de Covid-19.