Covid-19: Aparecida realiza mutirão de vacinação em 21 postos neste sábado (4)

Aparecida realiza nesta sexta-feira (3/9) e sábado (4/9) a terceira edição do Mutirão de Vacinação contra a Covid-19 para pessoas com mais de 18 anos. São 21 postos de vacinação, sendo 20 por agendamento e o drive-thru da Cidade Administrativa sem necessidade de agendamento prévio.

Os 20 postos destinados à aplicação da primeira dose dos imunizantes com agendamento prévio são 19 Unidades Básicas de Saúde e a Central de Imunização.

Segundo a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS), Renata Cordeiro, nesta terceira edição, as salas de vacinação destas unidades funcionarão exclusivamente para a Campanha de Imunização contra a Covid-19, das 8h às 16h, conforme agendamento pelo aplicativo. Já o drive da Cidade Administrativa funcionará das 8h às 18h na sexta e das 8h às 17 horas no sábado, sem necessidade de marcação prévia.

A aplicação da segunda dose continua normalmente nestes dois dias do Mutirão. Renata Cordeiro explica que para esta modalidade, que não precisa de agendamento, a imunização será realizada, sempre obedecendo à data prevista no cartão de vacinação, em 8 postos: drives-thru do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades, na Central de Imunização e nas UBS´s Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Veiga Jardim, Andrade Reis e Jardim Florença.

Confira as 19 UBS’s que participam do Mutirão de Vacinação neste sábado (4) em Aparecida:

Centro de Saúde Papillon Park

UBS Madre Germana

UBS Mansões Paraíso

UBS Pontal Sul II

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Bairro Hilda

UBS Colina Azul

UBS Bandeirantes

UBS Jardim Riviera

UBS Parque Trindade

UBS Retiro do Bosque

UBS Cândido de Queiroz

UBS Anhambi

UBS Boa Esperança

UBS Andrade Reis

UBS Bairro Cardoso

UBS Jardim Olímpico

UBS Jardim Florença

UBS Veiga Jardim

Pontos da segunda dose (sem necessidade de agendamento) :