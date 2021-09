Dia da Independência: lugares para curtir o feriado em Goiás

Em tempos de correria, é sempre bom ter um ou dois dias de folga durante a semana, não é mesmo? Neste ano, o feriado do Dia da Independência do Brasil será comemorado na terça-feira (7), o que para muita gente pode ser um refúgio para descansar e passar o dia com a família.

Pensando nisso, trouxemos dicas do que fazer neste feriado prolongado. As opções vão desde visitar lugares turísticos, até passar o dia em um parque e ir ao shopping ou cinema.

Onde curtir o feriado do Dia da Independência em Goiás

Caldas Novas

Esta é uma das principais e mais visitadas cidades turísticas de Goiás, representando um destino popular não apenas entre os goianos, mas também entre pessoas de todo o Brasil.

Sem dúvidas, um dos principais atrativos fica por conta dos clubes em Caldas Novas, onde é possível se deliciar com as famosas águas termais do lugar.

Portanto, se você está pensando em passar o feriado descansando, a cidade é uma ótima opção. Atualmente, por causa da pandemia de Covid-19, hotéis, pousadas, flats e congêneres podem funcionar com 75% da ocupação. O mesmo vale para clubes e parques aquáticos. As áreas comuns, saunas, academias, salas de TV e salão de jogos desses locais só podem atuar apenas com 50% de ocupação.

Parques

Se você é daqueles que prefere passar o dia com a família em contato com a natureza, curtir os parques pode ser uma boa opção. Se você mora em Goiânia, há diversos locais com amplos espaços verdes e possibilidades para a realização de diversas atividades, como fazer um piquenique, jogar cartas ou até mesmo uma boa conversa. Confere aí!

Parque Vaca Brava Parque Flamboyant Parque Areião Lago das Rosas Bosque dos Buritis Parque Botafogo Parque Cascavel Jardim Botânico Parque Marcos Veiga Jardim Parque Municipal Liberdade

Shopping

Se você é daqueles que prefere curtir um shopping ou cinema, saiba que eles estarão funcionando em Goiânia e Aparecida. Lojas, quiosques e praça de alimentação também terão expediente. Confira alguns shoppings abertos no dia 7 de setembro.