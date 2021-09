Novo sorteio preenche cadastro reserva de apartamentos no Agenor Modesto

A Secretaria de Habitação de Aparecida de Goiânia realiza, no próximo dia 10 de setembro, um novo sorteio de famílias para preencher o cadastro reserva de apartamentos no Residencial Agenor Modesto 1. Após o sorteio, a prefeitura convocará os contemplados para apresentar a documentação exigida no Programa Casa Verde Amarela.

Segundo o secretário municipal de Habitação, Willian Panda, cerca de 70 famílias sorteadas em março deste ano não apresentaram a documentação necessária e foram desclassificadas. “Vamos sortear mais 125 nomes para complementar o Cadastro Reserva, que serão chamados de acordo com a necessidade. Vale lembrar que todos os reservas do primeiro sorteio já tiveram a documentação analisada pela Secretaria de Habitação e pela Caixa.”, explicou.

Para ser considerado apto para participar do processo seletivo o interessado deve atender os requisitos estabelecidos pelo programa habitacional. O secretário municipal de Habitação, Willian Panda, explica que “poderão participar do processo de seleção complementar todos os grupos familiares já cadastrados até a data de 03 de setembro de 2021, com exceção dos 125 cadastros principais e dos 37 cadastros de reserva sorteados no dia 25 de março deste ano”.

Sorteio para preenchimento do cadastro reserva dos apartamentos no Agenor Modesto

O sorteio será realizado no dia 10 de setembro, às 15 horas, pela plataforma Zoom e será acompanhado pela comissão de transparência e fiscalização, como Ministério Público Federal e Estadual, Caixa Econômica, Agência Goiana de Habitação, Defensoria Pública de Goiás e Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social. Os sorteios poderão ser realizados na seguinte ordem: grupo prioritário de idosos, pessoa com deficiência e grupo geral, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.851, de outubro de 2009.

A divulgação da lista dos candidatos sorteados e o respectivo grupo prioritário será no dia 13 de setembro, também no DOE e também no site. Encerrado o sorteio, o prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Habitação, convocará no dia 14 de setembro os grupos familiares sorteados, observando a necessidade de demanda de acordo as substituições em ordem númerica crescente de cada grupo geral e prioritário para a apresentação e análise de documentos. Essa convocação é para validar as informações passadas no ato da inscrição. A convocação também será divulgada no site da prefeitura.

Demais informações estão contidas no Edital e estão disponíveis no site.

O residencial

O empreendimento está localizado próximo ao Instituto Federal de Goiás (IFG). Ao todo, o condomínio conta com 208 apartamentos divididos em 13 blocos. Além disso é contemplado com área de lazer com campo de futebol, quadra de esportes e uma pracinha. Cada apartamento possui 46 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda, área de serviço e uma vaga de garagem. Os outros 83 apartamentos, que correspondem a 40% do total, foram sorteados pela Agência Goiana de Habitação (Agehab). O primeiro sorteio foi realizado no dia 23 de março deste ano.