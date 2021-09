Segue em estado grave motorista que teve corpo incendiado em Anápolis

Segue internado em estado grave o motorista de ônibus que teve o corpo incendiado por uma mulher em um terminal de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Ele foi transferido para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital, na tarde desta quinta-feira (2/9).

De acordo com boletim da unidade de saúde, Wallisson Barbosa dos Santos, de 36 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos. Ele sofreu queimaduras de 2º e 3º grau, tendo cerca de 80% do corpo queimado.

Segundo familiares, Wallisson trabalhava na empresa de ônibus há cerca de nove meses e não conhecia a agressora. Assim que sofreu o atentado, ele ligou para a irmã dizendo que uma mulher havia colocado fogo nele.

Delegada fala sobre caso do motorista que teve corpo incendiado em Anápolis

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher contou que ateou fogo no homem pois sentia perseguida pelos motoristas da empresa e outras pessoas por ter mau hálito. Ela relatou que quando passava perto, as pessoas tampavam o nariz. Entretanto, a família do motorista não acredita que ele tenha feito comentários sobre a mulher, pois não era o ‘perfil dele’.

De acordo com a delegada Cynthia Christiane, responsável pelo caso, a mulher já entrou no terminal com um uma garrafa com combustível, se dirigiu até o veículo e ateou fogo no motorista. “Ela alegou que se sentia perseguida pelos motoristas da empresa e também por outras pessoas, porque ela tem mau hálito e quando ela passava as pessoas tampavam o nariz”, disse.

De acordo com testemunhas, o motorista estava dentro do transporte coletivo quando sofreu a tentativa de homicídio. Ele foi socorrido por populares, que tentaram apagar as chamar utilizando extintores de incêndio.

Um vídeo de câmeras do circuito interno do terminal flagraram o momento que o motorista sofre o atentado. Assista:

Como o nome da suspeita não foi divulgado, o Dia Online não conseguiu o contato da defesa.