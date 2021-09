Após aumento de casos de Covid-19, Cidade de Goiás adia retorno de aulas presenciais

A Prefeitura da Cidade de Goiás adiou o retorno das aulas presenciais na educação municipal, que estava prevista para a próxima quarta-feira (8/9), após o aumento de casos de Covid-19 durante o mês de agosto.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura, a Secretária Municipal de Educação, Ângela Barbosa, afirma que a decisão foi tomada após analisarem o crescimento no número de casos.

De acordo com Ângela muitas das contaminações registradas em agosto são de crianças de até 12 anos, principal faixa etária atendida pela educação municipal. Segundo ela, a prefeitura vai analisar a situação da pandemia e o avanço da variante delta na cidade para estipular uma nova data para o retorno das aulas.

Além do aumento de casos de Covid-19 na Cidade de Goiás, entenda como deve ser as aulas presenciais em Goiás

Após um ano e meio, as aulas presenciais na rede estadual de Goiás retornaram no dia 2 de agosto, em regime híbrido, com ocupação máxima de até 50%. As instituições de ensino devem seguir uma série de medidas para a prevenção da Covid-19. Entenda como funciona.

De acordo com nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES), as instituições de ensino deverão assegurar o distanciamento de, no mínimo, 1 metro de raio entre os alunos e de 2 metros entre o professor e o aluno nas salas de aula.

O documento ainda aponta que o número de estudantes nas atividades presenciais poderá ser ampliado, de forma gradual, por deliberação de cada instituição, desde que sejam cumpridas as medidas necessárias para a segurança em saúde estabelecidas para o enfrentamento da pandemia de Coronavírus.

O regime híbrido combina atividades presenciais e remotas, com a adoção de rodízio de turma de alunos com objetivo que todos sejam atendidos nas aulas presenciais. A rede estadual de Goiás compreende 1.008 unidades escolares e 530 mil alunos.