Travesti é encontrada morta às margens da GO-174, em Rio Verde

Neste sábado (4/9), uma travesti foi encontrada morta e com marcas de tiros pelo corpo, às margens da GO-174, em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) vai investigar o caso.

De acordo com peritos do Instituto de Identificação da Polícia Civil, o corpo é de Hevelyn Montine Santos, de 30 anos. Segundo os agentes que estiveram no local, a travesti não estava com nenhum documento pessoal quando foi encontrada.

Conforme o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado com três perfurações provocadas por arma de fogo. Além disso, Hevelyn estava apenas com a parte de cima de uma lingerie e sandálias de salto alto.

Segundo o delegado plantonista Luiz Eduardo Silva, todas as linhas de investigações estão abertas até a realização de novas diligências para saber o que teria acontecido. Ainda não há informações se o corpo da vítima foi deixado na zona rural posteriormente ao crime ou se ele foi cometido no local.

Além da travesti encontrada morta, em outro caso, corpo de jovem desaparecida é encontrado em mata, em Goiânia

O corpo da jovem Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, que desapareceu no último dia 24 de agosto, foi localizado na noite da última segunda-feira (30/8), em uma região de mata no Setor Jaó, em Goiânia.

A jovem saiu de casa no Setor dos Funcionários por volta de 20h do dia 24 de agosto e teria dito para a mãe que iria se encontrar com amigas. Segundo a mãe dela, a jovem mandou uma mensagem falando que estava no Lago das Rosas e que ia até o Setor Jaó jantar com amigas e voltaria no mesmo dia.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição. A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) investiga o caso.