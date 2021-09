Confira como será a vacinação contra Covid-19 nesta segunda (6), em Goiânia

Goiânia já chega a 80% da população vacinada com pelo menos a primeira dose contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (6/9), véspera do feriado, a vacinação contra a Covid-19 segue em cinco pontos na capital.

No total, 936 mil pessoas já foram imunizadas. Em relação à segunda dose, mais de 41% da população já completou o esquema vacinal.

Dos postos disponíveis nesta segunda (6), um é para aplicação da primeira dose, três para segunda dose e o drive-thru que atende primeira e segunda dose, por demanda espontânea e distribuição de 2 mil senhas.

Confira os locais de vacinação contra Covid-19 em Goiânia:

1ª dose – sem agendamento

Modalidade drive-thru, com horário de funcionamento a partir das 8h, com a disponibilização de senhas:

Drive do shopping Passeio das Águas

1ª dose – por agendamento

Modalidade pedestre, com horário de funcionamento das 8h às 17h

USF Andreia Cristina

2ª dose Pfizer para pessoas com data marcada para o dia 6 de setembro e em atraso – sem agendamento

Modalidade drive-thru, com horário de funcionamento a partir das 8h, com a disponibilização senhas:

Drive do shopping Passeio das Águas

2ª dose da Pfizer – sem agendamento

Modalidade pedestre para pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 6 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 17h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z. Na Área I da PUC Goiás o atendimento é até às 16h.

USF Boa Vista

Ciams Novo Horizonte

Área I da PUC

2ª dose da Astrazeneca – sem agendamento

Modalidade pedestre para pessoas que estão com datas previstas no cartão de vacinação para o dia 6 de setembro ou em atraso, com horário de atendimento das 8h às 16h e conforme as iniciais dos nomes, sendo que no período matutino para iniciais de A a L, e no período vespertino para iniciais de M a Z.

Área I da PUC

