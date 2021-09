Idosa morre após ser atropelada por motocicleta, em Goiânia

Uma idosa, de 68 anos, morreu na tarde deste domingo (5/9), após ser atropelada por uma motocicleta na Avenida Porto Salinas, no Residencial Buena Vista II, em Goiânia. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima, Ivone Ferreira, trafegava andava pela Avenida Porto Salinas e logo após atravessar a via, caminhava rente ao meio-fio, quando foi atropelada por uma motocicleta.

Segundo a Dict, uma testemunha relatou que o motociclista seguia no sentido Buena Vista II / Buena Vista I e teria se distraído ao olhar para uma moça que seguia na direção oposta, momento em que conduzia o veículo com apenas uma das mãos e olhava para trás, tendo derivado para a direita sem perceber e atropelado a vítima.

A vítima teve o óbito constatado no local. Ainda de acordo com a Dict, será instaurado para apuração dos fatos.

Além da idosa atropelada, em outro caso, homem morre após ser atropelado por dois carros, em Goiânia

Um homem, de 43 anos, morreu na tarde da última quinta-feira (2/9) após ser atropelado por dois carros, no Setor Vila Canaã, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios encontrados no local, o homem trafegava como pedestre pela rodovia BR-060 quando ao atravessar a pista, próximo ao viaduto da Avenida Aderup com a Avenida Consolação, foi atingida pelo veículo Toyota/Corolla, conduzido por uma mulher de 35 anos, que trafegava pela rodovia, sentido Oeste/Leste.

Após o atropelamento a vítima caiu no asfalto e foi atropelada novamente por um veículo VW/Nova Saveiro, conduzido por um homem de 37 anos, que trafegava no sentido contrário do veículo Toyota/Corolla.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para socorrer a vítima, que não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.