Editais da Lei Aldir Blanc em Goiás têm inscrições prorrogadas

As inscrições nos editais da Lei Aldir Blanc, da Secult Goiás, foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (10/9). Anteriormente, seriam encerradas no dia 3 de setembro. Assim, os 20 certames contemplarão mais de 2,4 mil projetos artístico-culturais de diversas áreas da cultura, das artes e ações formativas, em todo o Estado.

Os participantes poderão se inscrever até às 23h59 do dia 10 de setembro pela plataforma Mapa Goiano. Dessa maneira, deve ser feito um cadastro e, posteriormente, realizada a inscrição a neste link.

No total, os Editais da Lei Aldir Blanc da Secult Goiás somam R$ 47 milhões exclusivos para o segmento cultural, com prêmios que variam de R$ 5 mil a R$ 200 mil. Os com valores maiores contemplarão mais agentes culturais na execução de um único projeto, como em casos de festivais, por exemplo. Dessa forma, o objetivo é garantir que a verba seja distribuída a mais camadas da sociedade. Ademais, que atinja um maior número de beneficiários diretos, fomentando a economia como um todo.

Os editais contemplam projetos de artes visuais artesanato e arte popular, audiovisual, arte feminina, pontos de cultura, circo, trajetória cultural e cultura popular. Além disso, cultura kalunga e quilombola, crianças e adolescentes, dança, fomento a bibliotecas comunitárias e museus, festivais e eventos de artes. Também de direitos humanos, hip-hop, letras, teatro e música, gastronomia, além de propostas focadas nas tradições e no saber goiano.

Apoio sobre os Editais da Lei Aldir Blanc

Na próxima quarta-feira (8/9), a partir das 14h, a Secult Goiás realizará, no Teatro Goiânia, um evento presencial para tirar dúvidas sobre os Editais da Lei Aldir Blanc. Desde o lançamento, a Secretaria realizou 12 lives “Tira-Dúvidas”. As gravações podem ser conferidas neste link.

Também foi criado canal exclusivo de atendimento Tira-Dúvidas por dois números de WhatsApp (62) 98237-0116 e (62) 98237-0120. Por eles, é possível agendar atendimento presencial para auxílio no processo de inscrição.