Goiás recebe mais de 285 mil vacinas contra a Covid-19

Goiás recebe, nesta terça-feira (7/9), mais duas remessas de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, que somam 152,1 mil doses. Além disso, já havia recebido, no domingo (5/9), outras 133,4 mil doses da Coronavac. Somadas estas remessas, chegaram ao Estado mais de 285 mil imunizantes esta semana. A informação da chegada de novas vacinas foi confirmada pelo governador Ronaldo Caiado em seu Twitter.

Recebendo mais estas remessas de vacinas contra a Covid-19 em Goiás, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) pretende atingir a meta de imunizar, pelo menos com a primeira dose, toda a população maior de 18 anos ainda neste mês de setembro. Na última semana, o Estado já havia recebido mais de 570 mil doses.

Ademais, o governo estadual iniciou, também na última semana, a vacinação com a 3ª dose contra a Covid-19 em idosos. Dessa forma, os primeiros a receber serão pessoas que vivem em asilos. Na sequência, o calendário da dose extra será por ordem decrescente de idade.

Permanece em vigor a resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Goiás, que destina as unidades recebidas, na sua totalidade, para vacinação contra Covid-19 por faixa etária, em ordem decrescente de idade. Os grupos prioritários, como idosos, trabalhadores da Saúde, Educação ou pessoas com comorbidades, que ainda não foram imunizados, por algum motivo, terão prioridade independentemente da idade que estiver sendo atendida nos municípios.

Números da vacinação em Goiás

Até o último domingo (5/9), Goiás aplicou 4,2 milhões de vacinas de primeira dose contra a Covid-19 em todo o Estado. Com o esquema completo, seja pelo reforço ou pela aplicação de vacina em dose única, foram imunizadas 1,9 milhão de pessoas. No total, foram 827,5 mil casos e 22,6 mil óbitos no Estado.