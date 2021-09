Grupo de 20 pessoas é resgatado após ataque de abelhas em Hidrolândia

Um grupo de 20 pessoas foi resgatado na tarde deste domingo (5/9) após um ataque de abelhas na zona rural de Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia. As vítimas faziam uma trilha na região quando foram atacadas e precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

Durante o ataque, as pessoas se dispersaram pela mata à procura de abrigo seguro, por isso, um helicóptero foi usado para auxiliar na localização delas.

De acordo com a corporação, algumas pessoas chegaram a ficar inconscientes após o ataque e, dentre os feridos, seis precisaram ser levados a hospitais, sendo quatro para unidades de Hidrolândia e duas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). As demais foram atendidas no local, sem necessidade de transporte.

O Helicóptero Bombeiro 01 foi acionado para fazer o resgate das vítimas em estado grave. Outras 10 viaturas foram deslocadas em apoio.

A corporação não divulgou os nomes dos feridos. Por isso, o Dia Online não conseguiu atualização dos estados de saúde junto aos hospitais.

Veja o vídeo do momento do resgate:

Além do grupo resgatado após ataque de abelhas em Hidrolândia, menino de 4 anos morre após ser picado por escorpião, em Pires do Rio

Em abril deste ano, um menino de 4 anos morreu após uma suposta picada de escorpião, em Pires do Rio, na região sudeste de Goiás. De acordo com a Vigilância Sanitária da cidade, o menino sofreu várias paradas cardíacas durante o atendimento médico e acabou não resistindo.

Segundo a mãe do menino Davi Lucca Ferreira Borges, ele acordou de madrugada reclamando de dor de cabeça e vomitando. Ele então foi levado para um hospital da cidade, onde o médico desconfiou da picada de escorpião, devido os sintomas. Ele então receitou a injeção para vômito e dor de cabeça, sintomas que o menino se queixava.

Após ser medicado, Davi Lucca voltou para casa, onde o quadro de saúde piorou. Segundo a mãe, ele estava gelado e delirando. Ao voltar para a unidade de saúde, o menino foi transferido para Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, e internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Pires do Rio, o menino sofreu três paradas cardíacas durante o atendimento, mas foram revertidas pela equipe médica. No HDT, Davi Lucca teve outra parada cardíaca, mas não resistiu e acabou morrendo na unidade de saúde.