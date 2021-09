Iris Rezende faz fisioterapia e tem ‘ótima evolução clínica’, diz boletim

O ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB), 87 anos, segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo boletim médico desta segunda-feira (6/9), o político respira espontaneamente e tem “ótima evolução clínica”.

Ainda de acordo com a nota, Iris está sendo submetido à sessões de fisioterapia e reabilitação motora. Ele foi transferido para São Paulo no último dia 31 de agosto, após pedido da família.

No domingo (5), pelo Twitter, Dona Iris Araújo disse que conversou com com Iris por chamada de vídeo. “Notícia para lá de boa. Conversei com o Iris, através de tele chamada. Voz pausada e nítida. Tivemos que interromper “nossa conversa” porque ele ia tomar uma sopinha.”

Nesta segunda (6), nas redes sociais, a filha de Iris, Ana Paula Rezende, agradeceu todas as demonstrações de carinho e preocupação com o ex-prefeito. “Temos recebido diariamente demonstrações de carinho e preocupação com o nosso pai e não encontramos palavras para agradecer. São esses gestos e orações que nos fortalecem. Estamos em São Paulo e por estarmos muito envolvidas com a recuperação dele, não estamos conseguindo responder. Mas queremos tranquilizar e agradecer a todos. Graças a Deus o tratamento tem sido extremamente bem-sucedido. Ele está cada dia melhor e, em breve, estará mais próximo de todos.”, escreveu.

Iris Rezende foi internado após um AVC Hemorrágico

Iris Rezende foi internado no último dia 6 de agosto ao sentir fortes dores de cabeça. Após exames, foi constatado que o político sofreu um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) e foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro.

Após o procedimento, Iris foi intubado e ficou internado na UTI. No dia 10 de agosto, ele passou a respirar espontaneamente e reconheceu as filhas. No dia 16, o político recebeu alta da UTI e foi para o quarto, ele já apresentava melhoras no nível de consciência e foi extubado, pois já respirava de forma espontânea.

No último dia 21 de agosto, o político voltou novamente para a UTI após sofrer uma convulsão. Segundo o cardiologista Salvador Rassi, ele foi sedado e intubado por precaução. Ainda de acordo com o médico, convulsões são esperadas após um AVC.

Dois dias depois, Iris foi extubado e passava por redução na medicação para controle da pressão. No dia 25, ele teve alta da UTI e retornou para o quarto do Instituto de Neurologia de Goiânia. No dia 31 de agosto, ele voltou novamente para a UTI do Instituto e, posteriormente, transferido para São Paulo.

Na última quinta-feira (2/9), o governador de Goiás foi ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e informou que o ex-prefeito se recuperava de uma infecção pulmonar e de uma descompensação cardíaca.