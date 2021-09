Motociclista fica em estado gravíssimo após bater em caminhonete na GO-070, em Goiânia

Um motociclista, ainda não identificado, ficou em estado gravíssimo, na tarde deste domingo (5/9), após bater na traseira de uma caminhonete na GO-070, km 7, em Goiânia, após a barreira da Polícia Militar Rodoviária. A Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios obtidos no local, a caminhonete Toyota/Hilux seguia pela rodovia no sentido Goiânia/ Goianira. Ao reduzir a velocidade para passar por uma lombada eletrônica, o motorista foi surpreendido por uma colisão traseira, causada por uma motocicleta.

Com o impacto, o motociclista ficou em estado gravíssimo, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Segundo a Dict, o piloto da motocicleta não portava nenhum tipo de documento e, por isso, ainda não foi identificado. Uma equipe de investigadores esteve na unidade de saúde na manhã desta segunda-feira (6/9), e constatou que a vítima se encontra inconsciente e entubada.

No trecho do acidente existem duas lombadas eletrônicas que foram colocadas recentemente, com velocidade máxima de 60km/h.

Além do motociclista que ficou em estado gravíssimo após bater em caminhonete na GO-070, um carro invadiu uma casa e matou um morador, em Goiânia

No último dia 18 de julho, um acidente entre dois veículos ocasionou o atropelamento de cinco pessoas que estavam na porta de casa, na GO-070, na região do Parque Maracanã, em Goiânia.

Segundo informações e vestígios encontrados no local, um motorista, de 39 anos, conduzia um veículo Honda/Civic e levava dois passageiros. Ele trafegava pela rodovia GO-070, sentido Goiânia/Goianira, e reduziu a velocidade ao se aproximar de uma lombada eletrônica.

Neste momento, um outro veículo, GM/Monza, conduzido por um homem de 40 anos, que trafegava alguns metros atrás, colidiu com a parte traseira do Honda/Civic. Com o impacto o veículo Monza ficou descontrolado, saiu da pista e, em seguida, atingiu um placa de sinalização. Posteriormente, atropelou cinco pessoas que estavam na porta de casa, sendo 4 da mesma família e uma vizinha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas, mas constatou um óbito no local. As demais sofreram lesões corporais, foram socorridas e levadas para o Hugol.