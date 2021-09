Motorista de ônibus agride passageira com soco no nariz, em Goiânia

Na manhã desta segunda-feira (6/9), uma passageira do Eixo Anhanguera foi agredida com um soco pelo motorista, após uma discussão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a passageira com o nariz sangrando depois da discusão.

O caso aconteceu por volta das 7h50, quando o ônibus seguia em direção ao terminal Padre Pelágio. A mulher registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal na Polícia Civil.

De acordo com testemunhas, a mulher teria perguntado qual era o destino do ônibus e quais paradas faria durante o trajeto. O motorista, então, teria se irritado e xingado a passageira. Ela não gostou da reação e jogou água nele, que se levantou e a agrediu com um soco.

Por meio de nota, a Metrobus informou que lamenta o incidente envolvendo o motorista e a passageira do transporte coletivo e que repudia todo e qualquer tipo de violência. Além disso, informou que vai apurar o caso internamente e que todos os motoristas passam por treinamentos para evitar situações de conflitos.

Além da passageira agredida por motorista, outra foi esfaqueada após discussão por causa de janela, em Goiânia

Durante a madrugada do dia 30 de junho deste ano, uma passageira do transporte coletivo foi esfaqueada dentro do ônibus após uma discussão por causa de uma janela, em Goiânia.

Conforme informações, a briga aconteceu por volta de 5h40, na linha 932, no Setor Eldorado. A vítima queria deixar a janela aberta, mas a agressora queria que a mesma ficasse fechada.

A mulher então pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima, que acertaram o rosto e a nuca. Após as agressões, ela desceu do ônibus em um ponto próximo a um shopping na Avenida Milão.

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para prestar atendimento à vítima, que foi levada para o Cais Novo Horizonte.