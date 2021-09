Seis pessoas morrem após carro cair de ponte em Luziânia

Seis pessoas morreram após um carro cair de uma ponte na madrugada deste domingo (5/9) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas tinham entre 15 e 28 anos.

Segundo informações, o motorista perdeu o controle do veículo em uma estrada de terra e caiu no Riachão das Taipas. No local, a ponte é de madeira e não contém proteção nas laterais.

Os corpos foram encontrados após uma testemunha avistar o carro dentro do riacho, apenas com as rodas para o lado de fora da água, enquanto a parte submersa estava presa a um tronco a uma profundidade de cerca de dois metros.

No veículo estavam três jovens, com idades entre 21 e 28 anos, e três adolescente, que tinha entre 15 e 17 anos. Segundo familiares, as vítimas eram de Santa Maria, no DF, e estavam indo passar o fim de semana em uma chácara na região do Lago Corumbá 3, em Luziânia.

De acordo com os bombeiros, as vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas com técnicas de desencarceramento. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia ainda na manhã de domingo (5).

Além das seis pessoas que morreram após carro cair de ponte em Luziânia, idosa morreu ao ser atropelada em Goiânia

Uma idosa, de 68 anos, morreu na tarde de domingo (5/9), após ser atropelada por uma motocicleta na Avenida Porto Salinas, no Residencial Buena Vista II, em Goiânia. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima, Ivone Ferreira, trafegava andava pela Avenida Porto Salinas e logo após atravessar a via, caminhava rente ao meio-fio, quando foi atropelada por uma motocicleta.

Uma testemunha relatou que o motociclista seguia no sentido Buena Vista II / Buena Vista I e teria se distraído ao olhar para uma moça que seguia na direção oposta, momento em que conduzia o veículo com apenas uma das mãos e olhava para trás, tendo derivado para a direita sem perceber e atropelado a vítima.

A vítima teve o óbito constatado no local. Ainda de acordo com a Dict, será instaurado para apuração dos fatos.