Teleférico do Parque Mutirama será reformado pela prefeitura de Goiânia

O teleférico do Parque Mutirama, em Goiânia, irá voltará a operar após uma reforma, que está prevista para iniciar ainda no ano de 2021. A Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) iniciou a formulação do processo licitatório. Assim, em breve o edital será publicado para empresas interessadas em participar do certame. O equipamento está parado há mais de quatro anos.

Segundo o presidente da Agetul, Valdery Junior, a prefeitura de Goiânia conseguiu uma emenda individual. Dessa maneira, o valor de R$ 1 milhão, que já está empenhado na conta da prefeitura, será transferido pelo Ministério da Economia.

A prefeitura de Goiânia, por meio da Agetul, afirma já ter feito contato com a empresa autorizada, que tem credencial para dar manutenção em um teleférico do mesmo fabricante do que está no Parque Mutirama. “Temos o relatório de inspeção, laudo técnico e orçamentos para um projeto denominado de retrofit”, disse Valdery Junior. Ele explica que retrofit é uma técnica de revitalização de construções que vai garantir o melhoria das instalações. Além disso, será feita uma atualização estética e a modernização da construção do teleférico.

Mais sobre o Parque Mutirama

O Parque Mutirama foi fundado em 1969, após ser idealizado por Iris Rezende. Ele era prefeito de Goiânia durante a construção, mas teve seu mandato cassado neste mesmo ano pela Ditadura Militar. Assim, o centro de diversões foi inspirado nos parques da Disney, e seu nome é uma mistura dos nomes Mutirão (que eram muito realizados naquela época) e autorama.

Em 2017, um acidente que deixou 13 pessoas feridas fechou o local. O Parque Mutirama, depois de diversas obras, foi reaberto em junho de 2019, quando passou a ter entrada gratuita para todas as idades.

O Parque Mutirama conta com atrações tradicionais, como roda-gigante, montanha-russa, trenzinho e autorama, além do teleférico. O local também possui uma grande área verde, que pode ser usada para piqueniques, por exemplo