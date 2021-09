Aparecida retoma vacinação da população acima de 18 anos nesta quarta (8)

Com o recebimento de nova remessa de doses da vacina contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde de Aparecida retoma a vacinação da população acima de 18 anos nesta quarta-feira (8/9). A imunização havia sido suspensa nesta segunda (6) e terça (7).

A aplicação da primeira dose para pessoas com mais de 18 anos segue em sete postos disponíveis no município, sendo o drive da Cidade Administrativa Maguito Vilela por livre demanda e nas cinco Unidades Básicas de Saúde, além da Central de Imunização. Nestes postos a vacinação o ocorre por agendamento no aplicativo Saúde Aparecida. As vagas foram liberadas no último sábado (4).

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. O atendimento no drive e na Central é das 8h às 18h de segunda a sexta-feira, e das 8h às 17h aos sábados. Já nas UBSs Bairro Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, o atendimento é das 8h às 16h, de segunda a sábado.

Segundo balanço da SMS, até a última sexta-feira (3), Aparecida havia aplicado mais de 507 mil doses de vacina contra a Covid-19. Deste total, 338.841 moradores já receberam a primeira dose. O número representa 80,16% da população adulta do município, estimada em 422.666 habitantes.

A SMS informa ainda que 168.730 já receberam a dose de reforço ou foram imunizados com dose única, representando 39,92% da população com mais de 18 anos da cidade. Outros 127 idosos que vivem em abrigos receberam uma terceira dose da vacina, conforme orientação do Ministério da Saúde. Até o dia 3 de setembro, a cidade havia recebido 537.691 vacinas repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde.

Aparecida retoma vacinação da população acima de 18 anos e segue aplicando a 2ª dose em oito postos

Nesta quarta-feira (8/9), a aplicação da segunda dose segue normalmente nos oito postos de vacinação, atendendo conforme data aprazada no Cartão de Vacinação. Entre os postos estão os drive-thrus do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades, que funcionam das 8h às 18h nos dias de semana e das 8h às 17h aos sábados. Nos dois postos são aplicadas a dose 2 de Pfizer e Astrazeneca. No caso da Coronavac, a dose 2 é encontrada apenas no drive do Aparecida Shopping.

As unidades de saúde do Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Veiga Jardim, Andrade Reis e Jardim Florença, que funcionam das 8h às 16h, também atendem para aplicação da segunda dose dos imunizantes Pfizer e Astrazeneca. Na Central de Imunização os aparecidenses que estão com a data aprazada no cartão de vacinação encontram os imunizantes de todos os três laboratórios (Pfizer, Astrazeneca e Coronavac). Para receber a segunda dose não é necessário agendar.