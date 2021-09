Dia 7 de setembro é marcado por manifestações contra e a favor de Bolsonaro, em Goiás

Esta terça-feira (7/9), Dia da Independência, está sendo marcada por manifestações contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em Goiás e pelo Brasil.

Apoiadores fizeram caravanas durante a madrugada e foram para Brasília, onde protestam contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Esse mesmo grupo promove uma motocarreata em Goiânia.

A motocarreata a favor de Bolsonaro acontece na manhã deste dia 7 de setembro, em Goiânia. Os manifestantes devem sair do Autódromo Internacional de Goiânia e passar pela GO-020 sentido setor Pedro Ludovico.

Depois disso, seguem pelo Setor Serrinha, Setor Bueno, Setor Sul, Setor Negrão de Lima, Santa Genoveva e termina no Ginásio de Esportes da Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara. O trajeto deve durar cerca de 45 minutos.

Na capital e também em outras 18 cidades do interior, acontecem atos contra o presidente Jair Bolsonaro. Em Goiânia, a manifestação inicia com concentração na Praça do Bandeirante e haverá caminhada até a Catedral Metropolitana de Goiânia Nossa Senhora Auxiliadora, no Setor Central de Goiânia.

Trata-se do 27° Grito dos Excluídos e Excluídas, que ocorre todo 7 de setembro e, neste ano, ganhou a adesão do movimento Fora Bolsonaro. Além do impeachment de Bolsonaro, o desejo de expressar a indignação de forma legítima e constitucional contra o governo federal.

Sindicatos e movimentos sociais participam de manifestação contra Bolsonaro em Goiânia

Nesta terça-feira (7/9), membros de sindicatos e movimentos sociais realizam o Grito dos Excluídos e Fora Bolsonaro. De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), cerca de 200 pessoas participam do protesto.

Há expectativa de que a quantidade aumente ao longo da manifestação. Três ônibus trouxeram moradores de ocupações de Goiânia e estão estacionados na Avenida Goiás.

Os participantes gritam palavras de ordem contra o presidente da República e por direito a moradia. O deputado federal Rubens Otoni, a deputada estadual Adriana Accorsi e o vereador Mauro Rubem, também participam do ato.