Aparecida de Goiânia: vantagens de morar em uma cidade em expansão

Quando o assunto é qualidade de vida, Aparecida de Goiânia é show. A cidade está em constante expansão, seja na infraestrutura, economia, lazer, segurança, saúde e muito mais. Afinal, é tudo o que procuramos para viver bem.

Caminhando a passos largos, Aparecida já é a segunda maior cidade de Goiás, com 99 anos de história. Atualmente, o município conta com mais de 600 mil habitantes.

Com crescimento constante, a cidade assumiu o perfil de cidade inteligente e progressista, com polo industrial, empresarial e universitário, e tem atraído novos moradores e investidores em variados setores.

Dados da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) apontam que Aparecida é a segunda cidade que mais atraiu empreendimentos entre janeiro e agosto de 2021, com 63 mil empresas ativas no momento, atrás somente da capital, com 281 mil.

Colecionando atributos, Aparecida já se tornou sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Acompanhe quais são as vantagens de morar nessa bela cidade.

Vantagens de morar em Aparecida de Goiânia

Os investimentos públicos em infraestrutura, mobilidade urbana, modernização da saúde, educação e outras diversas áreas são fatores determinantes para o desenvolvimento de Aparecida de Goiânia.

Saúde de qualidade

A área da saúde em Aparecida conta com uma ampla rede de atendimento, com hospitais públicos e privados. São Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s); Unidades Básicas de Saúde (UBS); Centros de Atenção Psicossocial (Caps); Centros de Atenção Integrada à Saúde (Cais); Maternidade Marlene Teixeira; Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap); Ambulatório Municipal com atendimentos em diversas especialidades: angiologia, geriatria, endocrinologia, ortopedia, neurologia, neuropediatria, otorrinolaringologia, psiquiatria, nutrição, fisioterapia, acupuntura, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e psicopedagogia.

Acesso à educação

Aparecida conta com possibilidades de educação básica em todos os níveis: infantil, fundamental, médio e superior. Atualmente, são mais de 50 unidades de ensino designadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura como Escolas Públicas, que atendem crianças desde a Pré-Escola até a 2ª fase do Ensino Fundamental (1ª ao 9º ano).

Além disso, a cidade também já se tornou polo universitário e tem atraído instituições de ensino superior, como o Campus de Aparecida de Goiânia, da Universidade Federal de Goiás (UFG); o Instituto Federal Goiano (IFG); a Universidade Estadual de Goiás (UEG), além de diversas faculdades privadas.

Geração de empregos em Aparecida de Goiânia

Sem dúvidas Aparecida é uma das cidades goianas com a maior geração de empregos. Recentemente, incentivando a chegada e a expansão de empresas, criando um ambiente propício para investimentos, gerando mais empregos, renda e desenvolvimento para Aparecida de Goiânia, o prefeito Gustavo Mendanha entregou ao cantor sertanejo Gusttavo Lima, proprietário da N&R Empreendimentos e Participações Ltda, um termo de cessão de posse de área para a construção da nova sede do Frigorífico Goiás.

Segurança e tecnologia

Aparecida de Goiânia é uma das primeiras cidades do Centro-Oeste a aplicar o conceito de Cidade Inteligente, por meio da implementação de um projeto de Cidade Digital. Uma cidade inteligente é aquela que se desenvolve com sustentabilidade e que atende melhor o cidadão em suas necessidades, resultando em melhoria na qualidade de vida.

O projeto Cidade Inteligente implantado em Aparecida de Goiânia pelo prefeito Gustavo Mendanha é referência para diversos municípios goianos e brasileiros. O objetivo é adotar ações eficazes para fazer de Aparecida uma cidade conectada, integrando todos os setores da administração e da sociedade a fim de desburocratizar o atendimento e universalizar o acesso a todos os serviços.

O projeto inclui a instalação de fibra óptica, ampliação do videomonitoramento da cidade com câmeras com olhos de águia com reconhecimento facial e de placas, e implantação de pontos de acesso livre e gratuito à Internet.

Essas são algumas das vantagens de morar em Aparecida. Se você está procurando um lugar para morar ou investir, considere a cidade como uma ótima opção.