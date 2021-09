Bombeiros controlam incêndio no Parque Estadual João Leite

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) trabalha há 48 horas para conter as chamas no Parque Estadual João Leite, que já fez parte do Parque Altamiro de Moura Pacheco. Ao todo são 15 viaturas com 60 bombeiros trabalhando no local.

De acordo com a equipe, na tarde desta quarta-feira (8/9), está sendo realizada uma operação de rescaldo, que é o monitoramento, evitando possíveis reignições. Foram queimados 365 hectares e protegidos uma área 4680 hectares.

O incêndio começou no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) na segunda-feira (6/9), e foi controlado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Mais de 50 bombeiros trabalharam no combate ao incêndio. O parque está inserido nos municípios de Goianápolis, Nerópolis e Goiânia.

Junto com o Parque Estadual João Leite, o Parque Altamiro de Moura Pacheco tem uma área contínua de 4.964 hectares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no setor Vale dos Sonhos, em Goiânia.

Além do incêndio no Parque Estadual João Leite, Bombeiros combatem incêndio em galpões em Aparecida de Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na madrugada do dia 14 de agosto deste ano, para atender uma ocorrência de incêndio em dois galpões no Jardim Bonança, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital.

De acordo com a corporação, o primeiro galpão armazenava diversos materiais de construção dificultando o acesso e o combate. O local teve 90% da sua área consumida pelas chamas e colapso da cobertura e demais estruturas pelo efeito do calor. O segundo galpão armazenava materiais para construção de móveis planejados e teve 30% da sua área afetada pelas chamas e pelo calor.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi confinado no galpão maior e, devido a grande quantidade e variedade de materiais combustíveis e inflamáveis, os bombeiros continuam no local e avaliam os riscos.