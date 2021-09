Caminhoneiros bloqueiam rodovias em Goiás nesta quarta-feira (8)

Na tarde desta quarta-feira (8/9), caminhoneiros bloquearam rodovias federais e estaduais, em Goiás. O ato integra as manifestações deste 7 de setembro, pedindo a intervenção no Supremo Tribunal Federal (STF).

Além de Goiás, foram registrados protestos de caminhoneiros em ao menos seis estados, como Bahia, Paraná, Espírito do Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Goiás foram registradas manifestações em ao menos seis municípios, nas rodovias BR-153, BR-364, BR-050 e também na GO-020.

Caminhoneiros bloqueiam rodovias em Goiás

Na BR-153, o bloqueio é feito em dois pontos, um deles em Itumbiara, na região sul do estado. Segundo a PRF, há bloqueio parcial da via por veículos de carga, com uma das faixas liberadas para carros de passeio, cargas perecíveis e transporte de passageiros.

Já em outro ponto da BR-153, há interdição em Porangatu, no norte do estado. A pista está parcialmente bloqueada por veículos de carga, com uma das faixas liberadas para carros de passeio, cargas perecíveis e transporte de passageiros.

Em Mineiros, na BR-364, houve bloqueio parcial mas, no momento, a pista está totalmente liberada. Em Santa Rita do Araguaia, também na BR-364, região sudoeste do estado, os manifestantes chegaram a bloquear parcialmente a rodovia, mas no momento o trânsito flui normalmente, sem interdições.

Em Campo Alegre de Goiás, na BR-050, os manifestantes ocuparam às margens da rodovia, sem interdição. O trânsito flui normalmente.

A PRF está nos locais acompanhando e monitorando as movimentações, negociando para liberação total da via.

Rodovia estadual

Também há registro de interdições na GO-020, no sentido de Bela Vista para Goiânia, no Km 50. Uma equipe do Batalhão Rodoviário da Polícia Militar de Goiás foi enviada ao local. Segundo testemunhas, veículos com alimentos perecíveis também estariam sendo retidos.

Segundo o Sindicato dos Transportes Autônomos de Cargas de Goiás (Sinditac), as manifestações não têm relação com a categoria dos caminhoneiros, sendo um movimento independente promovido por empresas ligadas ao agronegócio.