Goiânia tem drive-thru de testagem para Covid-19 nesta quinta (9/9)

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) realiza, nesta quinta-feira (9/9), mais uma rodada de testagem ampliada de antígeno contra a Covid-19. Assim, o atendimento será realizado no formato drive-thru, acontecendo na região Central da capital. A ação acontece no estacionamento do Parque Mutirama, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento prévio.

Podem realizar o teste pessoas a partir de 5 anos, sem sintomas e que tenham tido contato recente com um caso positivo para a Covid-19. Dessa forma, o resultado fica pronto em cerca de 20 minutos. Além disso, se preferir, a pessoa que for testada pode consultar o resultado posteriormente, pela internet.

A testagem de antígeno contra a Covid-19 em Goiânia, segundo a SMS, ajuda a identificar os casos assintomáticos da doença e isolá-los. Assim, faz com que a cadeia de transmissão da doença seja quebrada e mais contágios possam ser evitados. A prefeitura da capital tem realizado três testagens por semana.

“O teste de antígeno consegue nos ajudar no mapeamento de casos da Covid-19, e assim, garantir o isolamento deles para quebrar a cadeia de transmissão. Mesmo com o avanço da vacinação, é necessário continuar monitorando o desenvolvimento da doença no município”, afirma o titular da SMS, Durval Pedroso.