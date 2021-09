IPVA: pagamento para placas com final 7 termina nesta quinta (9), em Goiás

O prazo para pagamento da terceira parcela ou cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), para veículos de placas com final 7 termina nesta quinta-feira (9/9), em Goiás.

Esta quinta (9) também é a data para quitar a segunda parcela do imposto para placas final 8, e para os donos de veículos de placa final 9 efetuar o pagamento da primeira parcela do imposto. No próximo dia 30 de setembro vence o prazo para quitar a primeira parcela ou cota única do IPVA de placa final zero.

De acordo com a Gerência do IPVA, agora o documento para quitação do imposto não autuado deve ser emitido no site ou aplicativo do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). O boleto não é mais enviado à residência dos proprietários de veículos.

No mês de março deste ano, o prazo para pagamento do IPVA foi prorrogado pela segunda vez pelo Governo de Goiás, a primeira foi em março de 2020, devido a pandemia da Covid-19. Os motoristas que optaram pelo parcelamento também tiveram o prazo prorrogado.

Pagamento do IPVA em Goiás

O IPVA em Goiás pode ser pago em até três parcelas ou à vista, sendo que a última deve ser quitada juntamente com a taxa de Licenciamento Anual.

Neste ano não está sendo cobrado o seguro para Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), conforme decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão do Ministério da Economia.

O Estado de Goiás concede descontos de 50% no IPVA para modelos populares (carro 1.0 e motocicletas até 125 cilindradas) desde que o proprietário no dia 1º de janeiro esteja em dia com o pagamento do tributo e não tenha cometido infração de trânsito no ano anterior.

Também há desconto variando de 5% a 10% para quem inscrever o CPF nas compras de varejo no Estado e participar do programa Nota Fiscal Goiana (NFG).