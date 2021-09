Prefeitura de Goiânia é condenada pela 3ª vez a fazer reforma na Avenida Anhanguera

A Prefeitura de Goiânia foi condenada pela 3ª vez a realizar a manutenção do asfalto da Avenida Anhanguera. O município já havia sido condenado no mês de dezembro de 2020 e em maio deste ano.

No dia 25 de julho deste ano, o município foi condenado mais uma vez, mas a comunicação oficial ocorreu no último dia 9 de agosto. A Metrobus levou a questão à Justiça em 2018, para saber quem é o responsável pela manutenção da malha asfáltica do Eixo Anhanguera.

De acordo com a sentença, a má qualidade do asfalto tem resultado no desgaste e danificação dos veículos, como consequência o atraso de viagens e falha dos ônibus, o que tem prejudicado a população.

Segundo a decisão foi da juíza Patrícia Machado Carrijo da 3 ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos, a Prefeitura de Goiânia terá ainda que arcar com as despesas processuais no valor de R$ 2 mil.

Conforme a decisão, as obras deveriam ser iniciadas no prazo máximo de 10 dias, com data limite para o último dia 23 de agosto e, em caso de descumprimento, foi estipulada multa diária no valor de R$ 1 mil.

Porém, o cronograma apresentado pela Prefeitura prevê o início das obras para o mês de dezembro de 2022, com conclusão estimada somente em setembro de 2023.

Prefeitura de Goiânia prevê gasto de R$ 95 milhões para execução da obra

No mês de agosto do ano passado ficou acertado que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) ficaria responsável pelo fornecimento de 196,24 toneladas de massa asfáltica (CBUQ), material ligante e todos os demais específicos para a reforma. A Metrobus se responsabilizou pelo transporte e a execução dos serviços. O acordo teve duração de 90 dias.

Também em 2020, a Prefeitura e Governo Estadual chegaram a negociar um acordo de forma provisória para a execução de manutenção paliativa na Avenida Anhanguera.

No projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022, a prefeitura da capital indicou a previsão de R$ 95 milhões para a execução da obra que integra o programa Goiânia em Nova Ação que prevê investimentos de mais de R$ 2 bilhões no conceito de Cidade Inteligente.