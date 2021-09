Bolsonaro divulga ‘Declaração à Nação’ e nega intenção de agredir poderes

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou nesta quinta-feira (9/9) uma manifestação pública intitulada de “Declaração à Nação”, onde afirma que não teve “nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes” e justifica que suas palavras “por vezes contundentes, decorreram do calor do momento”.

No texto, reiterou críticas ao ministro Alexandre de Moraes, a quem responsabilizou pelas divergências entre os poderes. “Boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo Ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news”, escreve o presidente.

Na última terça-feira (7), em ato político em São Paulo, Bolsonaro afirmou que não mais cumpriria decisões do ministro. “Dizer a vocês que, qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, este presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou, ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais”, declarou Bolsonaro a um grupo de apoiadores.

Leia a íntegra a ‘Declaração à Nação’