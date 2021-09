Cidades do Entorno são responsáveis por 24% das ocorrências de furto de energia

Um levantamento da Enel Distribuição Goiás mostra que as cidades do Entorno do Distrito Federal (DF), como Valparaíso, Luziânia, Águas Lindas, Novo Gama e Cidade Ocidental, são responsáveis por 24% das ocorrências de furto de energia em todo o Estado.

Também estão entre os 10 primeiros do ranking as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Rio Verde. Quando analisado o quadro de regularizações em relação ao percentual de clientes de cada município, as cidades de Minaçu (3,5% dos clientes) e Nova Crixás (3,3% dos clientes) são as campeãs em furto de energia em Goiás.

De acordo com a companhia, somente no primeiro semestre deste ano, foram inspecionados mais de 131 mil unidades consumidoras, entre residências, comércios e indústrias, com suspeitas de fraudes em Goiás. Destas, cerca de 31 mil apresentaram alguma irregularidade.

Em Goiás, a distribuidora estima que, anualmente, é furtado o equivalente a 131 Gigawatt-hora (GWh), energia suficiente para abastecer, por exemplo, todo o município de Morrinhos por um ano. A prática é considerada crime e pode gerar uma pena de um a oito anos de reclusão.

Somente neste ano, a Polícia Civil de Goiás realizou 33 ações de combate ao furto de energia, resultando na prisão de 11 pessoas. O número é quase três vezes superior ao que foi registrado em todo o ano passado, quando foram realizadas 13 ações e cerca de 20 pessoas foram presas.

Furto de energia impacta no valor para o consumidor

Além de prejudicar a qualidade do fornecimento de energia de todos os clientes, os “gatos” impactam, também, o valor da tarifa, já que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) leva em conta as perdas de energia para calcular o valor da tarifa de cada distribuidora do país. Desta forma, os custos que compõem a tarifa de energia da distribuidora são divididos entre os consumidores e todos os clientes acabam sendo afetados pelos furtos de energia, inclusive aqueles que estão com os seus sistemas de medição em conformidade e pagam suas contas em dia.

Denúncias de furto de energia podem ser feitas pelo site da companhia, pelo aplicativo Enel Goiás, disponível para Android e iOS, ou pela Central de Atendimento (0800 062 01 96).