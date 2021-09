Motociclista bate em porta de carro, cai e morre atropelado por ônibus, em Goiânia

Um motociclista morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo na manhã desta quinta-feira (9/9), no Setor Rio Formoso, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios encontrados, a vítima, de 39 anos, conduzia uma motoneta Honda Biz pela Rua Miguel do Carmo, sentido bairro/ Centro. Em determinado momento, o motorista de um veículo GM/Corsa, que seguia no mesmo sentido, parou o veículo ao lado do meio fio da calçada, à direita da via, e abriu a porta do motorista para desembarcar.

A vítima então chocou-se contra a porta do veículo e caiu na pista, momento que foi atropelada pelo ônibus do transporte coletivo, que também seguia na mesma via e sentido de direção.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado e constatou a morte da vítima no local do acidente. O condutor do veículo GM/Corsa e o condutor do ônibus submeteram ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo. Em nota, a HP transportes lamentou o ocorrido.

No vídeo é possível ver o exato momento do acidente. Assista:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sa63b6383-9d52-4132-af23-df06eb86c74a’]

Além do motociclista que morreu atropelado por ônibus, outro morreu ao bater contra árvore, em Goiânia

No último dia 222 de agosto, um motociclista, de 43 anos, morreu após perder o controle da direção da motocicleta e bater em uma árvore, no Setor Rodoviário, em Goiânia. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o acidente.

De acordo com a Dict, a vítima seguia pela Av. Castelo Branco, na condução da motocicleta Honda Fan, no sentido Campinas/Centro, quando, na altura do cruzamento com a Rua Jamil Abrão, perdeu o controle da direção, derivou para a esquerda, atravessou o canteiro central e bateu em uma árvore.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito da vítima no local. A Dict informou que será instaurado um inquérito policial para apurar os fatos e circunstâncias do acidente.