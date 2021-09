Polícia prende grupo suspeito de roubar banco em Aparecida e recupera R$ 276 mil

Uma ação conjunta das forças de segurança de Goiás prendeu um grupo suspeito de roubar uma agência da Caixa Econômica Federal, na manhã de quarta-feira (8/9), no Residencial Village Garavelo, em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da capital. Foram recuperados R$ 276 mil.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), os suspeitos renderam um funcionário do banco quando ele retirava os envelopes com depósitos dos caixas eletrônicos. Um deles simulou o uso de uma arma e abordou a vítima.

Dois dos suspeitos foram presos em Aparecida momentos depois do roubo, os outros três, que teriam sido os responsáveis por render o funcionário, foram localizados no início da noite no Entorno do Distrito Federal. Segundo a PM, os suspeitos teriam vindo de outras cidades para roubar a agência.

Diversos documentos falsos e dois carros foram apreendidos com os suspeitos, que já têm passagens por roubo a banco, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Os cinco foram levados à Polícia Federal para serem autuados por roubo e associação criminosa.

Além do grupo suspeito de roubar banco, outro suspeito de furtar agência bancária foi desarticulado, em Firminópolis

Uma operação integrada da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) e Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) desarticulou um grupo suspeito de furtar uma agência bancária, em Firminópolis, na região central de Goiás. O caso foi registrado na madrugada do dia 5 de abril deste ano.

Durante a ação, os policiais apreenderam três armas de fogo, munições, um veículo adulterado, parte do dinheiro furtado, além de ferramentas utilizadas para arrombar um dos caixas eletrônicos do banco.

De acordo com o delegado Fabrício Rodrigues, titular do Grupo Antirroubo a Bancos da Delegacia de Investigações Criminais (GAB/DEIC), na época, os três suspeitos quebraram o vidro da agência, entraram e colocaram um explosivo em um dos caixas eletrônicos e conseguiram pegar o dinheiro.