Advogada é presa suspeita de roubar carro apreendido pela Justiça, em Santo Antônio

Na quarta-feira (8/9), uma advogada, de 39 anos, e o estagiário dela foram presos suspeitos de roubar um carro que tinha sido apreendido pela Justiça e levado para o pátio do Fórum de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal. Eles foram soltos após uma audiência de custódia realizada na quinta-feira (9/9).

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro tinha um mandado de busca e apreensão emitido pela Justiça por causa de financiamento bancário. A oficial de Justiça afirma que cumpriu o mandado na casa da dona do veículo e depois o levou para o fórum.

Durante o depoimento o estagiário optou por ficar em silêncio. Já a advogada contou que decidiu ir buscar o veículo por entender que o mandado foi cumprido de forma ilegal.

Segundo a Polícia Civil, a dona do veículo disse que deixou a oficial levar o veículo e ligou para a advogada dela para relatar a apreensão. Conforme a ocorrência, a advogada e o estagiário chegaram ao fórum querendo entrar no local e falar com um juiz sobre a apreensão do veículo.

Advogada suspeita de roubar carro apreendido pela Justiça também é suspeita de agredir segurança

Os dois foram recebidos pelo segurança, que disse que o local estava fechado e tentaria achar alguém para conversar com eles. Porém , a advogada e o estagiário teriam entrado no pátio e, com a chave reserva, o rapaz ligou o carro e saiu. O veículo foi localizado pela Polícia Militar pouco tempo depois, sendo guiado pelo estagiário.

O segurança do local entrou na frente do veículo para tentar impedir a fuga e foi arrastado por alguns metros. Durante o depoimento ele disse que a advogada o agrediu com tapas nas costas e arranhões nos braços.

De acordo com a advogada, ela não agrediu o segurança e apenas o puxou após também ser puxada por ele. Além disso, segundo ela, o segurança a trancou dentro do fórum.

Em depoimento, a dona do carro disse que foi ao fórum a pedido da advogada e viu o estagiário sair com o carro e a advogada empurrar o segurança dizendo que era para deixar o veículo sair.