Aparecida inicia Campanha de Vacinação Antirrábica neste sábado (11)

Neste sábado (11/9), a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida (SMS) inicia a Campanha de Vacinação Antirrábica Canina e Felina de 2021, no Centro de Zoonoses (CZ), das 8h às 16h. A campanha se estenderá até o próximo dia 27 de novembro.

Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, neste ano, a imunização será descentralizada para facilitar, com segurança e eficiência, o acesso das pessoas às vacinas para seus animais.

Na próxima semana a SMS divulgará os endereços de mais postos de vacinação espalhados pela cidade. A abertura da campanha será neste sábado (11) no Centro de Zoonoses, principal posto de vacinação com funcionamento de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30. Aos sábados o CZ realizará a imunização das 8h às 16h.

A meta da superintendência de Vigilância em Saúde da SMS para este ano, é a de vacinar cerca de 72 mil animais na cidade que possuem mais de três meses de idade, incluindo fêmeas prenhas ou que acabaram de ter filhotes e estejam amamentando.

Segundo o chefe do Centro de Zoonoses, o veterinário Thulio Durães, a vacina só não é indicada para animais doentes, subnutridos, com alta carga parasitária e em condições de estresse: “Se necessário, avaliamos quando há risco na imunização e conversamos com os proprietários para orientá-los” afirma.

Vacinação Antirrábica a domicílio em Aparecida

De acordo com a SMS, o CZ também oferece vacinação em domicílio, via agendamento, para quem tem mais de cinco animais. A solicitação deve ser feita pelos números 3545-5921 e 3545-5922 de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.

O Secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, explica que a raiva é uma doença infecciosa aguda que pode ser transmitida do animal para o homem através de mordidas, arranhões ou lambidas de animais contaminados.

Segundo Alessandro, “levar seu cachorro ou gato para vacinar é uma demonstração de responsabilidade social e de afeto e respeito pelos animais. Se contaminados, esses bichos podem apresentar sinais como agressividade, medo, depressão, ansiedade e demência, podendo falecer em até uma semana após a apresentação dos sintomas,”.