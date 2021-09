Aparecida promove mais um mutirão de vacinação contra Covid-19

Nesta sexta-feira (10/9) e sábado (11/9), Aparecida de Goiânia promove, mais um mutirão de vacinação com a primeira dose contra a Covid-19. Assim, já estão sendo oferecidas 2 mil vagas pelo aplicativo “Saúde Aparecida” destinadas ao público a partir de 18 anos. Dessa maneira, quem se interessar pela iniciativa poderá se imunizar com a primeira dose em 11 postos espalhados pela cidade. O acesso ao app para agendamento pode ser feito pelo site da Prefeitura.

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia acontece em 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s): Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença, Papillon Park, Madre Germana, Bairro Ilda, Pontal Sul II, Santo André, Jardim Riviera e Boa Esperança, que funcionam das 8h às 16h. Além disso, na Central de Imunização, que oferece a vacinação das 8h às 18h.

Ademais, o Drive da Cidade Administrativa funcionará normalmente nesses dois dias, das 8h às 18h na sexta e das 8h às 17h no sábado. Dessa maneira, aplica exclusivamente a primeira dose, sem necessidade de marcação prévia. Para receber o imunizante neste local basta apresentar documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço.

O mutirão de vacinação contra a Covid-19 acontece em Aparecida aos fins de semana devido ao novo modelo de distribuição de doses definido pelo governo do Estado.

Mutirão de vacinação com a 2ªdose em Aparecida

A vacinação da 2ª dose também acontece normalmente nesses dois dias de mutirão em Aparecida, sem necessidade de agendamento. Os moradores que já estão dentro do prazo para recebimento da dose de reforço, de acordo com o previsto no cartão de vacinação, poderão procurar o Drive do Aparecida Shopping e o Drive do Centro de Especialidades, das 8h às 18h na sexta-feira. Além disso, das 8h às 17h no sábado.

A Central de Imunização funcionará das 8h às 18h, aplicando a dose de reforço. Nas UBS’s Jardim Olímpico, Bairro Cardoso e Jardim Florença a aplicação da segunda dose será das 8h às 16h.

Especificamente, nas UBS’s Papillon Park, Madre Germana, Bairro Ilda, Pontal Sul II, Santo André, Jardim Riviera e Boa Esperança, a dose de reforço disponível é apenas Coronavac. Assim, a aplicação acontece das 8h às 16h.

Para receber a dose de reforço é necessário apresentar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação.