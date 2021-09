Detran-GO abre 78 vagas temporárias com salários de até R$ 4,6 mil

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 78 vagas temporárias para cargos com salários de até R$ 4,6 mil.

As oportunidades são para compor a equipe do Detran-GO e as funções são para Apoio Administrativo, Arquiteto, Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Psicólogo, Operador de Equipamento de Pintura, Técnico em Sinalização de Trânsito e Assistente Técnico de Trânsito.

As jornadas de trabalho são de 40 horas semanais para todos os cargos, com remuneração entre R$ 1.500,00 e R$ 4.665,82.

O Processo Seletivo Simplificado estará com inscrições abertas entre os dias 15 e 25 de setembro. Para se inscrever, o candidato interessado deverá pagar taxa de R$ 25,00 para as funções de Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Arquiteto; R$ 15,00 para as funções de Apoio Administrativo, Contador, Psicólogo, Técnico em Sinalização de Trânsito e Assistente Técnico de Trânsito; e de R$ 10,00 para a função de Operador de Equipamento de Pintura.

A seleção é composta por duas etapas, na primeira haverá análise curricular, com caráter eliminatório e classificatório. Na segunda, os classificados vão passar por entrevista para definição dos candidatos que serão convocados. O período máximo do contrato é de três anos, mas pode ser prorrogado para até cinco anos.

São requisitos para contratação: